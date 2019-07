La dichiarazione precompilata è un successo: nel 2019 a quota 3,3 milioni

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto i dati relativi alla dichiarazione precompilata del 2019. Al termine del periodo limite per la presentazione dei modelli, sono state inviate 3,3 milioni di dichiarazioni tramite l'applicazione web dell'Agenzia, il 13,8% in più rispetto ai 2,9 milioni trasmessi nel 2018 ed il 135,7% in più rispetto al 2015.

In crescita anche i 730 precompilati senza modifiche, che passano a 609mila. In un comunicato stampa, l'Agenzia sottolinea che a cinque anni dall'avvio del progetto (avvenuto nel 2015), i contribuenti italiani hanno preso dimestichezza con il nuovo sistema che ha reso l'Italia più moderna e mandato in pensione il vecchio modello cartaceo.

Complessivamente si conferma il trend di crescita per la dichiarazione online: nel primo anno erano 1,4 milioni i modelli inviati in autonomia di contribuenti, poi passati a 2,1 milioni nel 2016, 2,4 milioni nel 2017 e 2,9 milioni nel 2018.

In totale, il Fisco ha raccolto 1 miliardi di dati per mettere a punto nel 2019 dichiarazioni sempre più complete e corrette, con spese sanitarie, bonifici per ristrutturazioni, interessi passivi su mutui, contribuiti, spese universitarie e premi assicurativi.

Le prossime tappe consentono di inviare entro il 25 Ottobre il 730 integrativo al CAF o professionista abilitato, mentre la stagione dichiarativa si chiuderà il 30 Novembre, l'ultimo giorno utile per presentare il modello Redditi precompilato ed inviare il modello Redditi correttivo del 730.