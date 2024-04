Diciamo addio alla gravità: questo materiale si comporta in maniera incredibile

I treni a levitazione magnetica sono ormai sono il punto di arrivo di una tecnologia che permetterà di svincolarci dall'uso dell'energia elettrica e dai combustibili per muoverci. Anche l'Italia con il suo prototipo di maglev ha fatto passi da gigante. Ma il Giappone è andato proprio oltre creando un materiale rivoluzionario.

Un team di ricercatori dell'Unità di Macchine Quantistiche presso l'Istituto di Scienza e Tecnologia di Okinawa (OIST) in Giappone ha dimostrato un'applicazione sorprendente della levitazione magnetica. Utilizzando piccole sfere di grafite trattate chimicamente e un insieme di magneti disposti in griglia, sono riusciti a creare una piattaforma fluttuante che non richiede fonti di energia esterne.

Ma voi direte che esiste già: questa invenzione migliora le versioni precedenti della levitazione magnetica, che comunemente perde potenza attraverso l'energia cinetica, un fenomeno noto come "smorzamento a vortice". Inoltre, la grafite, essendo un conduttore elettrico eccezionalmente potente, tende a perdere energia quando le correnti elettriche la attraversano. Tuttavia, riducendo al minimo il movimento della grafite, i ricercatori mirano a sviluppare sensori capaci di rilevare variazioni di gravità fino al livello atomico.

Jason Twamley, il leader del team e ricercatore di macchine quantistiche presso l'OIST, spiega come il calore provochi movimento, ma monitorando continuamente e fornendo feedback in tempo reale sotto forma di azioni correttive è possibile ridurre queste oscillazioni. I feedback regolano il tasso di smorzamento del sistema, riducendo così l'energia cinetica e raffreddando la piattaforma.

Il team sta ora lavorando per eliminare ulteriori "disturbi esterni" come vibrazioni, campi magnetici e rumori elettrici, per migliorare ulteriormente il sistema. Questa tecnologia ha il potenziale non solo per rivoluzionare la creazione di sensori, ma anche per migliorare gli oscillatori meccanici usati per misurare il movimento periodico in dispositivi come orologi e strumenti musicali.

