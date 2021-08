Molti dicono di sentire un rumore quando vedono questa GIF: l'incredibile illusione ottica

Il "The Skipping Pylon" è diventato un fenomeno virale sul web che ha creato migliaia di discussioni e articoli. Si tratta semplicemente di una GIF (ovviamente senza suono) che mostra un traliccio che salta e, quando tocca il terreno, viene aggiunto un effetto di scuotimento. Molti dicono di sentire un rumore all'atterraggio.

Cliccando su questo link si aprirà la GIF in questione. Sono tanti gli esperti che hanno studiato il fenomeno. La dottoressa Lisa DeBruine, una psicologa dell'Università di Glasgow, ha pubblicato l'animazione e, in un sondaggio, ha chiesto alla gente cosa abbiano provato dopo aver visto la GIF.

Il 75% di coloro che hanno risposto - circa 15.000 persone - hanno affermato di aver sentito "un tonfo". Il 14% degli intervistati, poco meno di 3.000 in totale, hanno affermato di non aver sentito alcun suono, mentre meno di mille dei 20.000 intervistati hanno affermato di aver sentito "qualcos'altro". Il resto degli intervistati, circa 1.400, ha scelto di non rivelare nulla.

Secondo alcuni esperti le persone sentono i rumori perché si sta "semplicemente" verificando un effetto cross-modale, ovvero quando vengono "attivati" diversi sensi alla visione di qualcosa, come la vista e l'udito. É proprio l'effetto dello scuotimento, che si può osservare all'atterraggio del traliccio, a generare l'illusione uditiva.

La parola adesso spetta a voi: quando osservate la GIF sentite un rumore?