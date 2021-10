Dieci anni senza Steve Jobs: Apple ricorda il suo fondatore con un emozionante video

Apple ricorda oggi il suo fondatore Steve Jobs, che dieci anni fa ci lasciava dopo una lunga malattia. Il colosso di Cupertino ha pubblicato sulla homepage del proprio sito web un emozionante filmato in cui scorrono alcune fotografie e video di repertorio di Jobs, che mostrano i momenti più iconici.

Poco sotto, sempre sulla homepage del sito web Apple, è presente anche un messaggio della famiglia Jobs che afferma come "da dieci anni ormai, lutto e accettazione vanno di pari passo. La nostra gratitudine è diventata quanto la nostra perdita".

Il messaggio continua affermando che "ognuna e ognuno di noi ha cercato conforto seguendo la propria strada, ma oggi ci unisce la bellezza del nostro amore per Steve e per quello che ci ha insegnato. Perché tra tutti i doni che ci ha fatto, il più duraturo è la forza dei suoi insegnamenti. Steve ci ha insegnato ad aprirci alla meraviglia del mondo, a provare curiosità per le nuove idee, a guardare dietro l’angolo e soprattutto a conservare l’umiltà di chi si sente sempre agli inizi".

"Molte cose le vediamo ancora attraverso i suoi occhi, ma Steve ci ha insegnato anche a osservare con i nostri. Ci ha dato strumenti per vivere, e questo per noi è stato di grande aiuto. Una delle maggiori fonti di consolazione è stata poter associare Steve alla bellezza. La vista di qualcosa di bello (un bosco sul fianco di una collina, un oggetto ben costruito) evoca in noi il suo spirito. Persino nei suoi anni di sofferenza, Steve non ha mai perso la sua fede nella bellezza del vivere. Nessun ricordo può contenere quel che ci portiamo nel cuore: Steve ci manca profondamente. Averlo come marito e come padre è stato un privilegio".

In giornata sicuramente si moltiplicheranno i messaggi da parte degli ex colleghi e conoscenti di Steve Jobs. Molto probabilmente anche l'attuale CEO, Tim Cook, lo ricorderà tramite Twitter come fatto anche negli scorsi anni.

Proprio di recente, è stato svelato il nomignolo che Jobs aveva dato a Facebook. A conferma di come il ricordo sia ancora vivo tra fan e non, lo scorso marzo è stata venduta per 222mila Dollari la domanda di lavoro di Steve Jobs del 1973.