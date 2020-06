Diego, l'eroe tartaruga, è finalmente tornato a casa dopo decenni di assenza

Diego, una tartaruga gigante di Española (Chelonoidis hoodensis), può essere definito un vero eroe, perché tutto da solo è riuscito a salvare la sua specie dall'estinzione. Così, dopo decenni lontano da casa sua e in cattività, la creatura è stata finalmente riportata sulla sua isola natale.

"Stiamo chiudendo un capitolo importante nella gestione del parco", afferma il ministro dell'Ecuador, Paulo Proano, su Twitter. 25 tartarughe, tra cui Diego, "stanno tornando a casa dopo decenni di riproduzione in cattività." Prima di essere riportate a Espanola, le tartarughe hanno dovuto superare un periodo di quarantena, non per il coronavirus, ma per evitare il trasporto di semi da piante non originarie dell'isola.

Perché solo Diego è considerato un eroe? Poiché è responsabile di almeno il 40% della popolazione di 2.000 tartarughe. Circa 50 anni fa, c'erano solo due maschi e 12 femmine di questa specie in vita su Espanola, ed erano troppo sparsi per riprodursi. Diego fu portato dallo zoo di San Diego in California per unirsi al programma di allevamento istituito a metà degli anni '60 per salvare la sua specie.

Il programma di ripopolamento è stato un successo e il numero di esemplari è destinato ad aumentare sempre di più. Insomma, dopo 800 figli e 100 anni di vita, Diego potrà finalmente riposarsi sulla sua isola natale adesso.