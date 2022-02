Una dieta con meno carne rossa riduce il rischio di cancro, lo conferma nuovo studio

Continuano ad apparire sui principali siti legati a ricerche scientifiche nuove analisi sul cibo e sul benessere dovuto dalla nostra dieta. Dopo avere visto come mangiare tanta verdura non aiuti davvero contro le malattie cardiovascolari, è stato associato un rischio inferiore di cancro a un calo del consumo di carne rossa.

L’analisi in questione è stata condotta da un gruppo di ricercatori a partire dal database della UK Biobank con quasi 500.000 cittadini britannici, contattati tra 2006 e 2010 per una serie di domande relative alla dieta personale. Dopodiché, questi cittadini sono stati monitorati per 11 anni per comprendere come la loro salute fosse cambiata nel periodo; sono stati pertanto suddivisi in quattro gruppi (consumatori di carne regolari 53%, basso consumo di carne 44%, pescatari 2% e poco meno del 2% vegetariani/vegani). Inoltre, sono stati presi in considerazione fattori come età, sesso, fumo, consumo di alcol e status sociodemografico.

I risultati hanno dunque dimostrato che coloro che consumano carne meno di cinque volte a settimana hanno un rischio inferiore del 9% di cancro del colon-retto rispetto a chi la mangia regolarmente, ovvero più di cinque volte a settimana. In aggiunta, l’assunzione di carne lavorata porta a un maggiore rischio di cancro. Vegetariani e pescatari mostrano invece un rischio inferiore ma non statisticamente significativo.

Le donne che seguivano una dieta vegetariana avevano un rischio inferiore del 18% di cancro al seno in post menopausa rispetto alle normali mangiatori di carne, ma ciò sembrerebbe dovuto anche al peso corporeo medio inferiore osservato. Ovviamente, essere in sovrappeso o obesi dopo la menopausa aumenta il rischio di cancro al seno. Infine, pescatari e vegetariani avevano un rischio inferiore di cancro alla prostata rispettivamente del 20% e del 31% in meno.

Cosa si può apprendere, pertanto, da questa analisi? Si può capire come diete vegetariane, pescatarie o con basso consumo di carne fanno decisamente bene alla nostra salute, prediligendo specialmente quantità importanti di frutta e verdura e riducendo la quantità di cibi lavorati.

A proposito di cibo, la dieta a bassi carboidrati aiuta davvero a perdere peso?