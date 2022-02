La dieta a bassi carboidrati aiuta davvero a perdere peso? La risposta degli esperti

In passato le diete a basso contenuto di carboidrati riscuotevano un grande successo, complice la testimonianza di “guru dell’alimentazione” che lo ritenevano il modo ideale per rimanere magri per sempre. Ma è davvero così? Le diete “low-carb” fanno davvero così bene? Finalmente c’è una risposta definitiva.

Stando a una recente Cochrane Review, ovvero un metodo di revisione di studi precedenti, pubblicata su PubMed e che ha compreso 61 studi randomizzati con quasi 7.000 adulti obesi partecipanti, di cui 1.800 con il diabete di tipo 2, le diete dimagranti a basso contenuto di carboidrati non sarebbero così efficaci come si crede, tantomeno salutari. Al contrario, la dieta mediterranea è il segreto per vivere a lungo.

I ricercatori interessati hanno scoperto che seguire una dieta low-carb anziché a contenuto bilanciato di carboidrati per un periodo tra 3 e 9 mesi porterebbe sì a una perdita di peso superiore, ma di appena mezzo chilogrammo o un chilogrammo. A lungo termine, ovvero in circa 1-2 anni, il risultato è più o meno simile dato che si parla di poco meno di 1 kg di peso perso. In particolare, gli studi sugli adulti con diabete di tipo 2 hanno riscontrato una maggiore perdita di peso iniziale con le diete a basso contenuto di carboidrati rispetto alle diete bilanciate, per poi mostrare sul lungo termine nessuna differenza.

A ciò si aggiunge però una complicazione maggiore, dato che seguire a una dieta a basso contenuto di carboidrati comporta la responsabilità aggiunta di assicurarsi l’assunzione di vitamine, minerali, fibre alimentari e altri fitonutrienti essenziali per bilanciare tale scelta. Del resto, i cibi sani con carboidrati come pane, cereali, frutta, verdura e latte contengono altri importanti nutrienti da non “scartare”.

