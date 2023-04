Ecco la dieta di Bruce Springsteen e Chris Martin: un solo pasto al giorno

Una delle ultime tendenze tra le celebrità, è la dieta "un pasto al giorno" detta anche "OMAD". Tra i principali sostenitori troviamo Bruce Springsteen e il frontman dei Coldplay, Chris Martin. In molti sostengono sia una dieta valida, ma sarà vero?

Nonostante non sia famosa come la dieta mediterranea, si tratta in realtà di una versione più estrema di altri tipi di diete, come il "digiuno intermittente" e il "mangiare a tempo limitato". Qui però non si digiuna solo in determinati giorni e le persone che la seguono consumano tutte le calorie della giornata in un unico pasto abbondante. Farà davvero bene al nostro organismo?

Partiamo subito col dire che fino ad oggi pochissimi studi hanno effettivamente esaminato l'OMAD e la maggior parte di quelli esistenti, sono stati condotti su animali. Ecco dunque che le affermazioni secondo cui funzioni realmente diventano aneddotiche o comunque non possono definirsi scientifiche.

Nonostante una ricerca abbia anche scoperto che mangiare a tempo limitato (dove si mangiano tutte le calorie in una specifica finestra di tempo) possa aiutare le persone a gestire meglio il proprio peso oltre che portare altri benefici come l'abbassamento della pressione sanguigna, l’unico studio condotto sugli esseri umani sembrerebbe portare a conclusioni ben diverse.

In tale ricerca, ai partecipanti è stato dato lo stesso numero di calorie da mangiare ogni giorno per 11 giorni consecutivi. Per metà dello studio queste calorie andavano consumate in un unico pasto tra le 17:00 e le 19:00, mentre poi venivano suddivise in tre pasti al giorno. Purtroppo però, solo 11 partecipanti hanno completato lo studio. I risultati sembrano molto chiari.

Quando i partecipanti hanno consumato un solo pasto al giorno, si è vista una maggiore riduzione del peso corporeo e della massa grassa, associata anche a maggiori riduzioni della massa magra e della densità ossea. Ciò potrebbe comportare una ridotta funzionalità muscolare e un maggior rischio di fratture ossee se la dieta dovesse essere seguita per un periodo più lungo.

Anche gli studi sugli animali hanno mostrato risultati contrastanti, con ricerche che mostrano che i topi che mangiavano un pasto abbondante al giorno in realtà guadagnavano più peso rispetto a quelli che mangiavano più pasti nell’arco della giornata.

Inoltre sarà abbastanza difficile soddisfare tutte le esigenze nutrizionali. Non assumere abbastanza nutrienti potrebbe portare poi alla perdita di massa muscolare, rischio di stitichezza e cattiva salute dell'intestino. A quanto pare non è il solo cibo ultra processato a causare danni al nostro organismo. Sicuramente questa non è una dieta da raccomandare ai bambini, a donne incinta, a chi stia allattando o a chiunque potrebbe essere a rischio di disturbi alimentari.

Sarà importante per il futuro studiare l'effetto in un numero maggiore di partecipanti e possibilmente per un periodo di tempo più lungo. È anche importante sottolineare come non dovremmo lasciarsi trasportare dalle celebrità, poiché per la maggior parte di noi questo tipo di dieta potrebbe essere insostenibile e potenzialmente dannosa a lungo termine.