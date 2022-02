Una dieta senza carne globale potrebbe farci guadagnare 30 anni di emissioni

Gli allevamenti animali rilasciano nell'atmosfera una grande quantità di inquinanti, dal metano al protossido di azoto. Questi gas sono i principali responsabili del cambiamento climatico del nostro pianeta, ma un nuovo studio afferma che utilizzando una dieta a base vegetale le concentrazioni nell'atmosfera potrebbero diminuire drasticamente.

Il documento, pubblicato sulla rivista PLoS Climate, ha utilizzato simulazioni al computer e modelli per prevedere l'esito di una dieta vegana globale, tenendo anche conto dell'interruzione delle pratiche agricole animali in tutto il pianeta. Questo effetto combinato potrebbe stabilizzare i gas serra per 30 anni e compensare il 68% della CO2 del pianeta. Intanto, nel 2030 è previsto un grande aumento della CO2. Sfortunatamente.

Lo studio è stato condotto da Patrick Brown, professore emerito nel dipartimento di biochimica della Stanford University e fondatore e CEO di Impossible Foods. "L'effetto combinato è sorprendentemente ampio e, altrettanto importante, rapido, con gran parte del vantaggio realizzato entro il 2050", ha affermato Brown in una nota.

Se gli allevamenti animali venissero gradualmente eliminati nell'arco di 15 anni e tutte le altre emissioni di gas serra continuassero senza sosta, l'eliminazione creerebbe una pausa di 30 anni nelle emissioni nette di gas serra. Certo, ovviamente si tratta di uno studio in una situazione ideale e non è assolutamente chiaro come si potrebbe implementare un piano del genere.

Intanto, per Brown "ridurre o eliminare l'allevamento animale dovrebbe essere in cima alla lista delle potenziali soluzioni climatiche". Perfino una piccola modifica all'interno dei menù dei fast food potrebbe fare la differenza.