La dieta mediterranea è il segreto per vivere a lungo: lo conferma studio su over 65

Seguire una dieta specifica è fondamentale per stare bene. Nel nostro caso specifico, in quanto italiani, siamo fortunati poiché abbiamo la dieta mediterranea: essa non solo può aiutare a prevenire il morbo di Alzheimer, ma a quanto pare è anche correlata a un basso rischio di mortalità negli adulti.

Questa scoperta viene da uno studio coordinato tra più centri di ricerca, i quali hanno analizzato nel dettaglio i risultati del progetto InCHIANTI, condotto nella regione Toscana: in esso, condotto per ben 20 anni, 642 partecipanti di età superiore ai 65 anni (di cui il 56% donne) i ricercatori hanno seguito la loro dieta cercando di ottenere dati completi sui biomarcatori alimentari.

Scendendo nel dettaglio, informazioni essenziali riguardavano vitamina B12, acidi grassi, selenio, carotenoidi plasmatici e altro ancora. Utilizzando un modello predittivo, gli scienziati hanno dunque valutato le associazioni dell'indice della dieta mediterranea con la mortalità. L’obiettivo, come spiegato anche dalla professoressa Cristina Andrés-Lacueva della Università di Barcellona, era quello di “sviluppare un indice di biomarcatori dietetici basato su gruppi di alimenti che fanno parte della dieta mediterranea e valutare la loro associazione con la mortalità”.

Nei venti anni di monitoraggio si sono verificati 425 decessi, di cui 139 per malattie cardiovascolari e 89 per cause oncologiche, dati che hanno infine portato a un rapporto inverso tra la dieta mediterranea e le cause di morte. In altre parole, è stato confermato che aderire alla dieta mediterranea comporta importanti benefici sul lungo termine negli anziani. Inoltre, c’è stata la conferma dell’utilità del monitoraggio dei biomarcatori alimentari, chiave per studiare i benefici per la salute associati alle varie diete.

