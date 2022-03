La dieta nordica aiuta a perdere peso, ma ha anche altri benefici importanti

Di segreti legati al cibo ce ne sono davvero tanti, utili affinché si possa trovare la dieta giusta per sé. Dopo avere visto come la dieta mediterranea aiuti a vivere a lungo, analizziamo un altro studio interessante riguardante i benefici dati dalla dieta nordica: serve solamente a perdere peso o nasconde anche altri vantaggi?

Come scoperto dalla Università di Copenhagen, in realtà gli effetti positivi della dieta nordica sono molteplici. Composta da frutti di bosco, verdure, pesce, cereali integrali e olio di colza, essa permetterebbe di prevenire obesità e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, pressione alta e colesterolo alto.

Analizzando i campioni di sangue e urina di 200 persone di età superiore ai 50 anni, tutte con BMI elevato e aumentato rischio di diabete e malattie cardiovascolari, i ricercatori hanno scoperto che dopo sei mesi di alimentazione seguendo la dieta nordica la composizione dei grassi varia a tal punto da diventare estremamente benefica, abbassando i livelli di zucchero nel sangue e di colesterolo.

Come spiegato dal ricercatore Lars Ove Dragsted, “è sorprendente perché la maggior parte delle persone crede che gli effetti positivi sulla glicemia e sul colesterolo siano dovuti esclusivamente alla perdita di peso. Il gruppo che aveva seguito la dieta nordica per sei mesi è diventato significativamente più sano, con livelli di colesterolo più bassi, livelli complessivi più bassi di grassi saturi e insaturi nel sangue e una migliore regolazione del glucosio. […] Possiamo solo speculare sul motivo per cui un cambiamento nella composizione dei grassi avvantaggia così tanto la nostra salute. Tuttavia, possiamo confermare che l'assenza di alimenti altamente trasformati e di grassi meno saturi provenienti dagli animali hanno un effetto molto positivo su di noi”.

Insomma, se il vostro obiettivo è perdere peso e stare meglio, la dieta nordica potrebbe fare al caso vostro!

Nel mentre, un’altra analisi ha confermato che una dieta con meno carne rossa riduce il rischio di cancro.