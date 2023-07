La dieta preistorica è una fantasia de 'I Flintstone'

In un epoca in cui dieta e alimentazione sono argomenti di discussione imprescindibili, bazzica spesso quella malsana idea di tornare a una dieta “originaria”, rifacendosi alle abitudini dei cacciatori-raccoglitori del Paleolitico. Credete davvero che sia possibile una cosa del genere?

Questo approccio, in realtà, presenta molte problematiche, in primis di tipo storico: non esiste nessuna“dieta paleo”. Durante il Paleolitico, diverse popolazioni di cacciatori-raccoglitori hanno occupato molte parti del globo e si sono adeguati all’ambiente che li circonda; inoltre, in tempi record riuscirono anche ad approcciare all’agricoltura, dato che la selezione naturale ha dimostrato che l’organismo umano era propenso alla digestione dell’amido, del latte e dell’alcol.

Per intenderci, l’essere umano si è evoluto affinché potesse digerire l’amido e per farlo produce quantità superiore di amilasi, in modo tale da metabolizzare in maniera più efficiente questo nutriente. Anche il latte sembra essere una sostanza imprescindibile per gli uomini antichi, dato che tantissimi popoli hanno sviluppato la capacità di digerire il lattosio in maniera del tutto indipendente.

Inoltre, non esiste una dieta paleo basata unicamente sull’acqua. Bevande come vino e birra erano consumate fin dall’antichità: l’acqua non era potabile e sicura; pertanto, gli uomini antichi aggirarono il problema consumando bevande fermentate e lavorate. Ovviamente, c’era anche chi si affidava totalmente all’acqua bollita.

In sintesi, non c’è nessun motivo per dar adito ai sostenitori della “dieta paleo”, perché è una vera e propria fantasia storica. Non esiste nessun programma di alimentazione originario e quello che siamo oggi è il frutto di lunghi processi di evoluzione che il nostro organismo ha intrapreso.