La dieta vegana ha un impatto ambientale minore, confermano gli scienziati

Sappiamo bene che la produzione della carne ha un impatto considerevole sul clima del nostro pianeta; le diete a base vegetale sono inoltre più sostenibili, ma cambiare il nostro modo di mangiare ha davvero un effetto quantificabile sull'ambiente? Vediamo i risultati di un nuovo studio.

In un'analisi delle abitudini alimentari di circa 55.000 persone del Regno Unito, i ricercatori hanno comparato i dati con 5 misurazioni chiave: le emissioni di gas serra, lo sfruttamento del terreno, dell'acqua, la perdita di biodiversità e l'inquinamento idrico. Per quanto riguarda la dieta vegana, sembra che l'impatto ambientale sia solo il 30% di quello causato dai consumatori di carne.

Molto importante ai fini dell'analisi è stato determinare la provenienza specifica dei prodotti - ad esempio delle carote coltivate in una serra in Spagna hanno un impatto diverso rispetto a quelle coltivate in un campo nel Regno Unito.

Com'era normale aspettarsi, i ricercatori hanno scoperto che anche le diete vegani meno sostenibili sono generalmente più salutari per l'ambiente. In altre parole, anche considerando i metodi e l'origine della produzione dei cibi, le differenze dell'impatto ambientale tra i diversi gruppi dietetici sono comunque tangibili.

Tuttavia ciò non significa che dobbiamo diventare vegani o vegetariani per fare la differenza; lo studio evidenzia che anche le diete a basso consumo di carne mostravano una riduzione notevole dell'impatto su tutte e 5 le misurazioni ambientali. Insomma, è chiaro che il sistema alimentare giochi un ruolo importante sull'ambiente globale, e che basterebbe limitare il consumo della carne per migliorarne le condizioni.

In tutto questo, il passaggio alla carne sintetica potrebbe essere di estremo aiuto in futuro.