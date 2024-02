La dieta di questo zoologo del XIX secolo era pressoché raccapricciante

Abbiamo visto che alcuni cibi nell'antica Roma sarebbero illegali oggi, ma probabilmente non lo erano nel XIX secolo, quando visse William Buckland. Lui era uno zoologo, geologo, e sacerdote inglese che per la voglia di saperi (e sapori) ha mangiato di tutto. Anche il cuore di un re francese.

William nacque in Inghilterra nel 1784 e fin da piccolo mostrò un'intensa sete di conoscenza. Anzi, fame di conoscenza considerando che apparteneva alla American Acclimatization Society importando in Gran Bretagna specie animali esotiche per studiarle ma soprattutto assaggiarle. Per questo motivo la sua residenza divenne un vero zoo, ospitando serpenti, aquile, scimmie e persino una iena. Questa, in particolare, le era molto affezionata tanto da chiamarla Billy.

Stando alle cronache la sua dieta includeva piatti insoliti come topi su pane tostato, delfini, pantere adulte e non servite nei suoi banchetti scientifico-gastronomici. Il suo obiettivo sembrava essere quello di assaggiare ogni creatura vivente del pianeta. Aveva delle preferenze però. Tra gli alimenti meno apprezzati, ricordava con disgusto la talpa e la mosca blu, esperienze che tuttavia non lo scoraggiarono dal proseguire nella sua bizzarra missione culinaria.

Forse l'episodio più celebre riguardante le sue avventure gastronomiche fu l'assaggio del cuore mummificato di Luigi XIV di Francia. Durante una visita presso la famiglia Harcourt nel 1848, Buckland ebbe l'opportunità di degustare questo pezzo di storia francese, accompagnato da un contorno di fave, e conservato in un medaglione d'argento come reliquia di un tempo in cui gli organi dei monarchi venivano mummificati e conservati separatamente dal corpo.

Alcuni potrebbero pensare che la sua dieta lo abbia portato alla morte, ma invece morì per altre cause e anzi la sua fama (e fame) passò al figlio che portò avanti la tradizione della zoofagia fino alla morte.

Noi ci accontentiamo della dieta mediterranea che protegge le cellule del nostro corpo, che dite?