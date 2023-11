Se il tuo dietologo è felice, molto probabilmente perderai più peso

L'ottimismo del tuo dottore potrebbe essere la chiave per sbloccare la porta verso una perdita di peso efficace. Ciò secondo uno studio condotto dall'Università di Oxford che ha gettato luce su questo fenomeno, rivelando che i pazienti i cui medici affrontano il trattamento dell'obesità come un'opportunità positiva tendono a perdere più peso.

Dall'altra parte, invece, i pazienti che sono seguiti da medici che sottolineano gli impatti negativi dell'obesità o che non esprimono alcuna inclinazione emotiva perdono peso più difficilmente. La ricerca, pubblicata sull'Annals of Internal Medicine, ha messo in evidenza come, nonostante la neutralità sia l'approccio più comune tra i medici, i pazienti che percepiscono un atteggiamento positivo perdono fino a quattro volte più peso rispetto a quelli seguiti da dottori neutrali.

Durante il programma di dimagrimento di 12 settimane, i ricercatori hanno analizzato le conversazioni tra medici e pazienti, correlando il linguaggio utilizzato al tasso di successo. Hanno identificato tre stili comunicativi: i medici 'portatori di buone notizie' presentano il programma di perdita di peso come un'opportunità, evitando di menzionare l'obesità o l'indice di massa corporea come problemi, con uno stile di comunicazione fluido e vibrante di entusiasmo.

I pazienti di questi medici hanno perso in media 4,8 kg dopo 12 mesi. Al contrario, i pazienti di medici 'portatori di cattive notizie', che parlano dell'obesità come di un problema e si pongono come esperti, hanno perso in media 2,7 kg, con uno stile comunicativo che trasmette rimpianto e pessimismo.

Ma ancora meno peso è stato perso dai pazienti con medici neutrali, che non esprimono commenti positivi o negativi sul trattamento dell'obesità (alle volte persino l'IA può fare di meglio!). Questo studio sottolinea l'importanza dell'atteggiamento del medico e, sebbene una volta iscritti i risultati non varino significativamente, l'approccio ottimista sembra essere un potente catalizzatore per il cambiamento.