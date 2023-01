Dietrofront di Kena: le offerte non avranno più lo stesso prezzo 'per sempre'

Iliad ha fatto la storia della telefonia anni fa proponendo, in un periodo dove le rimodulazioni erano all’ordine del giorno, le sue offerte a un prezzo valido “Per sempre”. Se oggi si può acquistare una SIM con Giga 100 da 7,99 euro al mese è grazie a questo passo importante, fatto poi da altri operatori nazionali. Attenti, però, ai dietrofront.

Come notato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, il secondo brand di TIM ha rimosso da qualche giorno la dicitura “Per sempre” dalle sue offerte a quasi due anni dalla sua introduzione. La rivoluzione di Iliad a quanto pare verrà abbandonata da Kena Mobile, che in futuro non garantirà più ai suoi clienti l’assenza di rimodulazioni tariffarie; bisogna ammettere, tuttavia, che i clienti Kena senza offerte con prezzo mensile fissato “per sempre” in questi anni non hanno visto alcuna rimodulazione negativa.

Sia ben chiaro ai lettori che questa modifica ai documenti di trasparenza tariffaria non corrisponde obbligatoriamente a rimodulazioni in arrivo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Peraltro, la novità riguarda solo i nuovi clienti: coloro che sono già legati a Kena con offerte telefoniche dalle mensilità stabilite come “invariabili” non vedranno mai rimodulazioni.

Non è chiaro invece se in futuro Kena si allineerà ad altri operatori che stanno stabilendo il legame tra il prezzo delle offerte mobili e l’inflazione, come nel caso degli aumenti di tariffe confermati da WindTre.