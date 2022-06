Dietrofront Solend: votazione blocca 'controllo d'emergenza' per account milionario

Nelle ultime giornate gli appassionati delle criptovalute, in particolare coloro che sono legati a Solana (SOL), hanno assistito a un evento senza precedenti: gli utenti di Solend, servizio di prestito basato su SOL, hanno prima votato l’acquisizione forzata del conto più grande del protocollo, per poi fare dietrofront.

Ripercorriamo la vicenda con ordine: la proposta iniziale SLND1 aveva approvato l'acquisizione di uno dei wallet definiti “balena”, ovvero tra i più ricchi della piattaforma, in quanto a rischio di liquidazione. I poteri emergenziali avrebbero consentito di liquidare circa 20 milioni di Dollari in SOL tramite OTC anziché scambi decentralizzati con l’intento di “evitare di mettere a rischio Solend e i suoi utenti”.

I fautori dell'intervento hanno affermato inizialmente che la whale in questione aveva depositato 5,7 milioni di SOL su Solend, ovvero oltre il 95% dei depositi del pool, prendendo in prestito le stablecoin USDC e USDT per 108 milioni di dollari. C’è stato un tentativo di convincere tale investitore a ridurre il rischio, ma è divenuto rapidamente chiaro che si doveva intervenire in maniera chiara e decisa. Pertanto, i possessori di token governance internamente a Solend hanno votato a favore di questo intervento…non con poche controversie: il sito per votare è infatti rimasto inattivo per circa tre ore su sei, mentre un singolo votante per il “sì” ha consentito di passare il quorum dell’1% grazie al peso del suo voto, pari all’1,01%.

In seguito al contraccolpo della community si è tenuta la seconda votazione SLND2, la quale ha invalidato la proposta SLND11, aumentato il tempo di voto da sei ore a un giorno e suggerito di “lavorare su una nuova proposta che non comporti poteri di emergenza per rilevare un account”.

Nel mentre, in giornata Ethereum ha superato i 1.000 Dollari.