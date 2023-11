I difetti nei diamanti sono più veloci del suono

I difetti nella scienza dei materiali non sono sempre sinonimo di debolezza; a volte, possono addirittura rafforzarli. Una recente ricerca ha gettato luce su questo fenomeno, rivelando che delle piccole crepe possono viaggiare attraverso il diamante a velocità superiori a quella del suono.

Questa scoperta, frutto del lavoro congiunto di scienziati internazionali, potrebbe avere implicazioni significative non solo per i diamanti, ma anche per altri materiali cruciali in vari ambiti, dall'ingegneria sismica all'aeronautica. I ricercatori hanno utilizzato un laser intenso per generare onde d'urto in cristalli sintetici di diamante, osservando le deformazioni che ne risultavano.

Hanno scoperto che le onde iniziali attraverso il materiale sono elastiche, con gli atomi che ritornano al loro posto originale. Tuttavia, segue un'onda plastica, che disloca permanentemente i pattern atomici nel diamante, creando cosiddette "stacking faults" o difetti di impilamento, dove i livelli della griglia cristallina non si allineano come dovrebbero.

Queste dislocazioni, o piccoli spostamenti nei cristalli, possono attrarsi o respingersi a vicenda, generando ulteriori dislocazioni. Comprendere la velocità e l'interazione di questi fenomeni è fondamentale per prevedere come i materiali reagiranno sotto stress. La scoperta che queste dislocazioni si diffondono attraverso il diamante più velocemente delle onde sonore trasversali apre nuove prospettive sulla resistenza dei materiali sotto forze intense.

Prima di questa ricerca, tali difetti erano stati solo teoricamente modellizzati. Questa ricerca non solo sfida la nostra comprensione dei materiali ma apre anche la strada a nuove metodologie per prevedere e controllare le proprietà meccaniche dei materiali in condizioni estreme. La prossima fase prevede di testare se queste dislocazioni possono superare anche le onde sonore longitudinali, richiedendo impulsi laser ancora più intensi.