Che differenza c'è tra cavo USB-C e Lightning? Vantaggi e svantaggi dei due standard

Il dibattito sul connettore unico sta per coinvolgere la Commissione Europea in vista di una possibile legge sulla standardizzazione del cavo USB-C, dunque quale momento migliore per analizzare nel dettaglio le differenze tra USB-C e Lightning, i due cavi standard attualmente disponibili rispettivamente per dispositivi Android e iOS.

Partiamo dalla differenza più evidente: le dimensioni. Il cavo Lightning sviluppato e introdotto sul mercato nel 2012 da Apple (dunque prima dell’esordio dello standard USB-C) è più piccolo e ciò permette di rendere i dispositivi compatibili più sottili rispetto a quelli che sfruttano la porta USB-C, un vantaggio non indifferente per Apple. Inoltre, le porte Lightning sono più resistenti in quanto le linguette di connessione si trovano sul cavo stesso e non sulla porta; in altre parole, in caso di rottura delle linguette basta sostituire il cavo piuttosto che la porta sul dispositivo.

Ci sono delle differenze anche nel wattaggio: entrambi gli standard sono in grado di condurre energia a wattaggi variabili, ma se da una parte è noto che i cavi USB-C riescono a gestire fino a 100 W, dall’altra non sono noti i dati ufficiali per i cavi Lightning. Ciononostante, si può presumere che questi ultimi non riescano a gestire fino a 100 W come nel caso di USB-C.

Ancora, i connettori Lightning necessitano di molti meno pin rispetto ai cavi USB-C, i quali vengono forniti con 18 pin ma ne utilizzano contemporaneamente solo 9, mentre lo standard fornito da Apple ne richiede solo 8. In entrambi i casi viene garantita la reversibilità, ma per Lightning si tratta di una reversibilità nella spina inserita alla presa. Infine, si presume ci siano lievi differenze nella velocità di trasmissione dei dati, ma essa dipende maggiormente dalle porte dei dispositivi di origine e destinazione.

Sulla carta, dunque, il cavo Lightning lato funzionalità e riparazione/sostituzione presenta vantaggi da non sottovalutare, ma rimane uno standard differente utilizzato solamente da Apple; per questo motivo, nel caso in cui dovesse passare la legge europea in materia di standardizzazione dei cavi si presume che il colosso di Cupertino si troverà costretto a sostituire i suoi Lightning con USB-C.

Restando nel mondo Apple, settembre dovrebbe essere il mese di lancio di iPhone 13, iPad Mini 6 e Apple Watch 7.