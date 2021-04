Che differenza c'è tra DVB-T e DVB-T2? Vediamo i benefici per gli spettatori

Torniamo a parlare dello switch off al DVB-T2, il nuovo standard per il digitale terrestre che diventerà attivo a partire dai prossimi mesi. Nelle ultime settimane ne abbiamo a più riprese discusso, ma quali sono le differenze?

Il DVB-T2 rappresenta uno standard più moderno che non solo porterà ad una serie di benefici per gli spettatori in termini di qualità del segnale, ma comporta anche un risparmio di spazio delle singole frequenze.

Quest'ultimo aspetto, appunto, porterà ad un aumento del 30% della banda sfruttabile con conseguente incremento della qualità del segnale.

Non è infatti il caso che il passaggio a questo nuovo standard sarà accompagnato da un incremento della copertura ma anche della qualità pura delle trasmissioni: il DVB-T2 infatti consente di trasmettere il segnale in alta definizione ma anche di offrire servizi interattivi.

Il primo passaggio da cerchiare sul calendario è in programma il 1 Settembre 2021, quando ci sarà la modifica dello standard di compressione e codifica al favore dell'MPEG-4, dal 21 al 30 Giugno 2022 sarà la volta del passaggio puro al DVB-T2 con relativa codifica H.265 HEVC che prenderà il posto di quela attuale.

Lo switch off, come abbiamo avuto modo di specificare a più riprese, avverrà a scaglioni nelle varie regioni.

La lista dei decoder compatibili con il DVB-T2 è disponibile sul sito del MISE.