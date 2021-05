Che differenza c'è tra Dyson V8 e V11? Ecco cosa cambia tra le due aspirapolveri

Dopo avervi spiegato cosa non aspirare con il vostro aspirapolvere Dyson, torniamo a parlare del marchio inglese. Tra i modelli più popolari della lineup troviamo i Dyson V8 e V11, ma cosa cambia tra i due modelli? Vediamolo insieme.

Partendo dalla Dyson V8 Absolute, è definita da molti la miglior scopa elettrica per gli appartamenti con superficie fino a 130 metri quadri. E' presente anche una modalità di espulsione dello sporco, mentre a livello di maneggevolezza e design troviamo un meccanismo di rimozione del cestino che evita di dover infilare la mano dall'interno del filtro: presente, inoltre anche una spazzola Dirext Drive che presenta delle setole rigide in grado di ridurre i tempi della pulizia. In termini di potenza invece la Dyson V8 arriva a 115 airWatt, su 110mila giri.

La V11 Absolute invece è il modello ultratop, oltre che l'ultimo arrivato. Gli ingegneri hanno anche integrato un display LCD con spazzola "High Torque" ed una batteria a sette celle da 3600mAh che può garantire una potenza di 185 airWatt, quindi significativamente superiore rispetto alla V8 di cui abbiamo parlato prima. Soffermandoci anche in questo caso sul design, l'aspetto che salta immediatamente all'occhio è lo schermo dove vengono visualizzate le diverse modalità di funzionamento ed eventuali alert. Direttamente sul sito di Dyson sono presenti vari bundle che includono diversi modelli con offerte ed accessori extra.