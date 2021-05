Che differenza c'è tra FTTH e FTTC? Velocità e copertura della fibra in Italia

Negli ultimi tempi abbiamo più volte parlato della fibra ottica in Italia e della FTTH ed FTTC. Le differenze tra i due tipi di connessione sono importanti ed esulano dalla semplice velocità (che è appunto la variabile principale per determinare la qualità della connessione), ma riguardano anche il modo attraverso cui si effettua il cablaggio.

La vera fibra ottica è però la FTTH (Fiber to the Home) e può arrivare ad una velocità di 1 Gigabit al secondo in download. L'installazione della FTTH prevede l'arrivo del cavo della fibra direttamente nella propria abitazione, a cura di una società incaricata da Infratel che provvederà ad effettuare - a costo zero - tutti i lavori. Ovviamente è previsto anche un costo di attivazione, che però è legato all'operatore.

La fibra FTTC (Fiber to the Cabinet) invece è in grado di superare la rete ADSL, e si basa sulla linea telefonica in uso: di conseguenza non è richiesto alcun lavoro invasivo in fase di attivazione. In media, la velocità può arrivare a 2-300 Mbps, ma chiaramente tutto è legato dalla congestione dell'armadietto a cui vi collegate ed alla distanza: se si è lontani la velocità potrebbe essere simile a quella di un'ADSL "classica".

Se volete sapere se potete attivare l'FFTC o FTTH, è disponibile lo strumento dedicato dell'AGCOM, mentre per identificare il tipo di fibra sul materiale pubblicitario, vi rimandiamo alla nostra faq che vi aiuta a leggere i bollini.