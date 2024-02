Che differenza c'è tra Instagram e Threads? Le questioni principali

Ora che Threads by Instagram è disponibile in Italia già da qualche mese, sempre più persone stano prendendo familiarità con la piattaforma di Meta che vuole diventare la principale alternativa ad X di Elon Musk, ma cosa la differenzia da Instagram?

Sebbene Threads abbia nel suo claim la frase “An Instagram app”, siamo di fronte a due applicazione diametralmente diverse. Instagram infatti punta tutto sulle foto ed i video, mentre Threads pur consentendo di pubblicare contenuti multimediali di questo tipo ha nei post testuali il suo core.

Threads, nella fattispecie, consente di publicare post lunghi fino a 500 caratteri che sono noti come thread, appunto. A questi è anche possibile aggiungere foto, link e video di una durata massima di cinque minuti, ma non rappresentano il focus principale del client.

Di conseguenza, anche le interfacce sono differenti: se su Instagram troviamo un News Feed dove vengono mostrati foto e video, su Threads l’UI principale è divisa in “Per Te” e “Segui già”, mentre nei profili è possibile scorrere tra “Thread”, “Risposte” e “Repost”.Proprio i Repost sono un’altra differenza di rilievo in quanto è possibile ripubblicare i thread di altre persone, cosa che non si può fare su Instagram. Infine, Thread a differenza di Instagram non ha Storie.

Insomma, siamo di fronte a due approcci totalmente differenti di fare social networking.