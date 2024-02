Che differenza c'è tra Metaverso e Realtà Virtuale? Non sono la stessa cosa

Nel 2021 il concetto di Metaverso, tra blockchain e NFT conquistò le prime pagine per via del suo misterioso fascino. Quell'idea di mondo virtuale, tuttavia, non va confusa affatto con la Realtà Virtuale, nonostante i progetti di Meta possano trarvi in inganno.

La confusione nasce dal fatto che Zuckerberg e soci, in primis, e tanti altri progetti (tra cui, ad esempio, Sandbox) abbiamo puntato su una fusione tra questi due mondi. Il metaverso, però, è un concetto che non nasce con la VR e non ha bisogno di questa tecnologia per esistere: si tratta di un mondo virtuale (o una rete di mondi virtuali strettamente connessi tra loro) che può esistere anche in due dimensioni, senza necessità di indossare un visore, e che offre agli utenti giochi, esperienze e possibilità di conoscere e incontrare persone, anche dall'altra parte del mondo.

Per questa ragione Metaverso e Realtà Virtuale sono in realtà due concetti tanto distanti quanto vicini: la VR rappresenta quella ciliegina sulla torta che consente di immergersi totalmente nelle proprie esperienze, di gioco o meno, annullando le distanze. Proiettarsi in un metaverso attraverso un visore, quindi, è solo un modo di accedervi, ma non l'unico. Purtroppo, è anche quello più complicato da realizzare e proprio le difficoltà incontrate da Meta ne sono la dimostrazione.