Quando si acquista un computer fisso o portatile è doveroso fare un’analisi ponderata delle specifiche tecniche, vedendo che processore si trova al loro interno, la qualità del display, ma anche con quale scheda video si presentano. A proposito, che differenza c’è tra scheda grafica “integrata” e “dedicata”?

Nella nostra analisi su cosa è la scheda video di ormai due anni fa abbiamo già fornito una spiegazione iniziale, ma in questa occasione scenderemo ulteriormente nel dettaglio.

La scheda video “integrata”, definita anche “iGPU”, si trova già incorporata nell'unità di elaborazione centrale o CPU, non ha un proprio banco di memoria video (ovvero di VRAM) e opera sempre a basso potenza evitando di generare troppo calore, preservando così nel mentre la durata della batteria. Com’è facile capire, si tratta di GPU non ideali per i dispositivi da gaming. Sia AMD che Intel offrono soluzioni proprietarie ma, nel caso della prima società, le GPU vengono combinate alla CPU in un chip specifico detto APU, ovvero “unità di elaborazione accelerata”, capaci di offrire performance superiori.

Al contrario, una scheda grafica “dedicata” (detta anche “discreta”) è completamente separata dagli altri componenti del computer e si presenta in molte dimensioni, addirittura con una o persino tre ventole. La compongono dunque l’unità di elaborazione grafica, banchi di memoria video appositi, dissipatore, sistema di alimentazione, interfaccia per la scheda madre e uscite video. Dunque, comunica con la CPU separatamente. Sia chiaro, esistono anche soluzioni più compatte che vengono implementate nei laptop, ad alte prestazioni ma sempre con un consumo energetico più limitato rispetto alla soluzione desktop.

In breve, la differenza chiave è il modo in cui la scheda grafica viene implementata nel dispositivo: se è integrata, allora è meno performante in quanto condivide risorse con la CPU; se è dedicata, ha accesso a risorse completamente sue e può garantire prestazioni più elevate.