Che differenza c'è tra share e il numero di spettatori?

Durante la settimana di Sanremo, è facile sentire i telegiornali parlare di numero di spettatori e “share” e risulta molto facile fare confusione tra i due valori: il primo si riferisce alla quantità di persone che guardano il programma, il secondo indica la percentuale di spettatori rispetto all’intero pubblico televisivo.

Facendo un rapido e semplice esempio, se un programma televisivo ha una media di un milione di spettatori e l’intero pubblico televisivo è di 10 milioni di persone, l’indice di share sarà del 10%. Analogamente, se in un preciso momento vengono registrate 5 milioni persone davanti alla TV e uno spettacolo sta mantenendo la media di 500.000, allora avrà uno share del 10%, proprio come nell’esempio precedente.

Insomma, lo share è un indicatore di popolarità sicuramente più preciso, rispetto al numero effettivo di spettatori. Inoltre, le compagnie pubblicitarie tengono in considerazione proprio questo fattore: maggiore è lo share, maggiore sarà il costo per lo spot pubblicitario. Ovviamente, si potrebbe speculare molto facilmente su questi valori, ma (per fortuna) in Italia esiste un istituto che si occupa di analizzare i dati di ascolto televisivo e di calcolare gli indici di share: Auditel.

Sperando che ora vi sia chiara la definizione di share e la differenza con il numero di spettatori