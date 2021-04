Che differenza c'è tra Sky Go e Sky Go Plus? Ecco cosa cambia

Continuiamo a parlare dell'offerta di Sky e dei relativi servici accessori che la pay tv mette a disposizione degli utenti che si sono abbonati. Oggi ci soffermiamo su Sky Go e Sky Go Plus che, come noto, consentono di sfruttare l'abbonamento da pC.

Vediamo quali sono le principali differenze:

Sky Go è il servizio di streaming di base di Sky, e consente di visualizzare tutti i canali presenti nel proprio abbonamento da smartphone, PC e tablet.

è il servizio di streaming di base di Sky, e consente di visualizzare tutti i canali presenti nel proprio abbonamento da smartphone, PC e tablet. Sky Go Plus è sostanzialmente una versione "potenziata" di Sky Go che include anche opzioni extra, tra cui "Restart, Pause e Replay" che come noto permettono di mettere in pausa o ricominciare da capo la riproduzione di un determinato contenuto in diretta. Inoltre, in Sky Go Plus è presente anche "Download & Play" che come suggerisce il nome consente di scaricare un determinato contenuto presente nel catalogo on demand per poi visualizzarlo in un secondo momento da offline.

Un'altra differenza è rappresentata dal numero di dispositivi associabili: Su Sky Go sono massimo due, mentre su Sky Go Plus sono quattro, Non cambiano le visioni in contemporanea: è consentita sul dispositivo principale e su un altro associato a Sky Go e Sky Go Plus.

Per i relativi prezzi vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alle nuove offerte Sky di Febbraio 2021.