Che differenza c'è tra Sky Sport e Sky Calcio? I due pacchetti a confronto

I contenuti dei pacchetti Sport e Calcio di Sky sono stati al centro di varie discussioni negli ultimi giorni, soprattutto dopo l'assegnazione dei diritti TV della Serie A a DAZN. Tuttavia, in vista di una possibile rimodulazione, in molti si chiedono quale sia la differenza tra i due bundle.

Sky Sport, come suggerisce il nome, è caratterizzato da una programmazione più ampia e consente di seguire la Formula 1, Moto GP, ma anche l'NBA, il tennis per cui Sky detiene i diritti tv (gli ATP Masters 1000, Wimbledon e simili), il Golf, il rugby. Tuttavia propone anche un catalogo molto ampio di eventi legati al calcio, tra cui quello internazionale di Premier League, Bundesliga, Scottish Premiership, UEFA Champions League ed UEFA Europa League ed una partita a giornata di Serie A, ovviamente fino a fine stagione.

Nel pacchetto Sky Calcio invece troviamo 7 partite di Serie A a turno (fino al termine della stagione 2020/21), il calcio europeo, il calcio femminile e la programmazione di Sky Sport 24.

Qualche settimana fa, Sky ha preannunciato l'arrivo di un nuovo pacchetto calcio, che potrebbe portare ad una diminuzione dei prezzi. L'asta per i diritti TV della Serie A, però, ancora non si è chiusa e la pay tv di Comcast potrebbe rilevare anche i pacchetti per la trasmissione di tre match a turno.