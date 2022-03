Che differenza c'è tra sospensione e ibernazione? Cosa cambia su Windows 11

Dopo aver scoperto come impostare la RAM virtuale su Windows 11, torniamo a parlare delle funzionalità del sistema operativo di Microsoft per rispondere a una delle domande più gettonate di sempre: qual è la differenza tra sospensione e ibernazione?

In realtà la differenza tra le due modalità è piuttosto semplice e comprenderla potrebbe essere utile per riuscire a gestire al meglio non solo il proprio lavoro, ma anche l'autonomia del dispositivo se siete soliti utilizzare un notebook.

Partiamo con la Sospensione, che consente in pochi istanti di bloccare e riaccendere il PC recuperando il proprio lavoro da dove lo si era lasciato. Questa modalità consente di risparmiare un importante quantitativo di energia facendo entrare la macchina in uno stato di consumo estremamente ridotto, per poi tornare a pieno regime una volta riacceso. Nonostante ciò, questa modalità non azzera i consumi ma anzi, il computer continuerà a consumare batteria sebbene in maniera molto più conservativa del normale. Tutto questo avviene salvando dati e processi sulla memoria volatile, pertanto solitamente viene consigliata a chi intende allontanarsi solo per brevi pause dalle proprie attività.

Molto diversa, invece, l'Ibernazione, che consente di arrestare completamente il computer salvando il suo stato di attività sulla memoria di archiviazione. Per questo, lo stato di attività del PC può essere ripristinato completamente anche in seguito a un arresto molto più profondo e conservativo per la batteria. Chiaramente, risvegliare il notebook da uno stato di sonno più profondo richiede qualche attimo in più, ma è una modalità più confacente alle esigenze di chi deve allontanarsi per molto tempo.

