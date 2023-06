Che differenza c'è tra 'sottomarino' e 'sommergibile'?

La triste storia del Titanic ha affascinato per anni ed anni milioni di spettatori, storici, scienziati, studiosi di ogni genere e da ogni parte del mondo. È un evento epocale destinato a lasciare un segno e, di recente, la scomparsa del sommergibile OceanGate’s Titan ha riacceso l’interesse e rianimato le ricerche.

Tra i nuovi quesiti sorti, uno riguarda la terminologia: perché tutti chiamano il veicolo “sommergibile” e non “sottomarino”? In primis, è importante sottolineare che le due parole non sono sinonimi diretti. L’oceanografa Edith Widder ci ha spiegato la differenza in un video per l’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica:

“La differenza tra un sottomarino e un sommergibile è che un sottomarino ha abbastanza potenza per lasciare il porto e tornare al porto con le proprie forze. Un sommergibile ha riserve di potenza molto limitate, quindi ha bisogno di una nave madre che possa lanciarlo e recuperarlo”.

Inoltre, ci sono vari tipi di sommergibile: alcuni sono come droni subacquei, controllati a distanza in tempo reale o pre-programmati per percorrere un determinato percorso; altri, come il Titan, possono ospitare equipaggi umani. A prescindere dalla loro capacità, però, i sommergibili sono abbastanza piccoli, di costruzione semplice e attrezzati solo per immersioni di breve durata.

Il Titan, simile per dimensioni ad un minivan, era progettato per un’immersione di circa 10 ore e aveva un’offerta di ossigeno della durata di quattro giorni per cinque passeggeri. I sottomarini, invece, sono generalmente più lunghi di un campo da calcio, generano il proprio ossigeno e sono capaci di rimanere sommersi anche per alcuni mesi!

Linguisticamente, “sommergibile” può essere considerato un aggettivo che indica essenzialmente la capacità di un oggetto di essere immerso, mentre “sottomarino” può descrivere qualsiasi cosa al di sotto della superficie del mare. Dunque, in termini tecnici, i due tipi di imbarcazione non possono essere scambiati.