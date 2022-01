Che differenza c'è tra SPID e Carta D'Identità Elettronica CIE?

Dopo avervi spiegato come ottenere lo SPID online, cerchiamo di rispondere ad una domanda che molti potrebbero farsi: che differenza c'è tra lo SPID e la Carta D'Identità Elettronica? Per molti potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non è così.

Partiamo con un presupposto fondamentale: la Carta d'Identità Elettronica rappresenta il documento di riconoscimento ufficiale dello Stato Italiano, ed è fisica. Lo SPID invece rappresenta l'Identità Digitale e non è fisica ma appunto digitale, e non può essere utilizzata come sistema di riconoscimento in caso di richiesta da parte delle autorità (Polizia, Carabinieri, ma anche negli aeroporti).

In termini di accesso ai servizi della pubblica amministrazione online, SPID e CIE sono quasi identiche e danno diritto ad accedere agli stessi pannelli. Questo perchè a partire dallo scorso 19 Ottobre 2021 lo SPID è diventato obbligatorio per accedere ai sistemi online della Pubblica Amministrazione, e nella maggior parte dei casi al fianco del pulsante "Entra con SPID" è anche presente quello che consente di effettuare l'accesso con CIE.

Per validare l'accesso con CIE è necessario però prima associarla ad un dispositivo provvisto di chip NFC (come lo smartphone), tramite l'applicazione ufficiale che chiederà il codice PIN ricevuto al momento della consegna della Carta.

In molti continuano a chiedere un'integrazione dello SPID nella CIE, ma al momento ancora non si è andata verso questa direzione.