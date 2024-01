Che differenza c'è tra stadio e arena? Questa la devi conoscere

Ascoltiamo concerti o ammiriamo splendide partite ed eventi, ma stadio e arena sono la stessa cosa? Cerchiamo di chiarire un po’ le cose per i più curiosi di voi.

Senza adoperare droni per ricostruire il Colosseo, sveliamo subito il gran mistero e scopriamo la differenza sostanziale che differenzia un'arena da uno stadio. In realtà la spiegazione è più semplice del previsto e dipende dal tipo di struttura architettonica. Se si tratta infatti di una struttura permanentemente chiusa, allora ci troveremo all’interno di un’arena.

Ospitano spesso eventi sportivi, ma tendono ad essere più piccoli e più adatti ad altre attrazioni dal vivo come concerti, spettacoli o rappresentazioni.

Gli stadi, sono al contrario costruiti interamente all'aperto e sono anche dotati di posti a sedere disposti su più livelli. Sebbene possano in realtà avere dei tetti retrattili, non hanno dei tetti o muri permanenti. Neanche le dimensioni sono un fattore determinante.

Lo stadio Curtis Granderson dell'Università dell'Illinois ad esempio, può ospitare solo 1800 spettatori e viene ugualmente ritenuto uno "stadio" a tutti gli effetti.

Come se non bastasse la confusione generata da questi due termini, spesso viene anche adoperato un vocabolo decisamente più… classico: anfiteatro.

In gran parte, si può considerare praticamente uno stadio, con una piccola particolarità. L’acustica risulta essere decisamente superiore e un esempio pratico è l'Hollywood Bowl di Los Angeles. Questo aspetto può essere migliorato dal punto di vista strettamente architettonico, o anche da quello semplicemente naturale come dimostrato dal celebre Red Rocks Amphitheatre di Denver, in Colorado, grazie alle formazioni rocciose ideali per il trasferimento del suono. Ma da dove nascono queste strutture?

Come spesso accade, fonte d’ispirazione è il passato. Dopo aver trovato un mosaico nel Colosseo, proprio questo magico luogo o il Circo Massimo, rappresentano alcuni dei principali modelli a cui si sono ispirati architetti di fama mondiale nel corso dei secoli.