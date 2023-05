Che differenza c'è tra strabismo e astigmatismo?

Vi sembrerà strano (o forse no), ma molte persone tendono a fare confusione tra due condizioni ottiche, forse a causa delle desinenze in comune: l’astigmatismo e lo strabismo. Quali sono, in realtà, le differenze che caratterizzano questi disturbi oculari?

L’astigmatismo è un difetto visivo che comporta la riduzione della capacità di focalizzazione dell’occhio, in quanto la lente all’interno del bulbo oculare e la cornea non sono perfettamente sferiche (sembrano assumere la forma di una specie di palla da rugby). Questo problema può esser risolto indossando gli occhiali, lenti a contatto o, addirittura, lenti correttive.

Lo strabismo, invece, è un disturbo dell’allineamento degli occhi (non puntano verso la stessa direzione). Ci sono molteplici motivi che possono causare siffatta condizione: può esser originata da un’alterazione dei muscoli che controllano gli occhi oppure da un problema di coordinamento tra gli occhi e il cervello. Lo strabismo, oltre a diminuire la percezione della profondità, può causare la cosiddetta “visione doppia.”

In sintesi, l’astigmatismo colpisce la capacità dell’occhio di focalizzare correttamente le immagini, mentre lo strabismo concerne un problema di coordinamento e allineamento degli occhi. Insomma, sono due disturbi totalmente differenti e ora non avete più nessuna scusa per confonderli!

