Che differenza c'è tra un TV e Monitor TV? Un ibrido interessante

Negli ultimi anni, insieme al boom delle Smart TV, si sono affacciati sul mercato dei dispositivi ibridi molto particolari. Dopo aver visto come posizionare una soundbar torniamo a tuffarci nel mondo dell'Home Entertainment per scoprirne il potenziale.

Stiamo parlando proprio di loro, gli Smart Monitor. Si tratta di pannelli che rientrano in tutto e per tutto nella categoria dei monitor, con le loro qualità e i loro limiti, uniti però a funzionalità smart esclusive che gli consentono di essere utilizzati in totale autonomia e indipendentemente dalla presenza di una console o di un PC collegati.

Esistono due grandi "perché". Perché preferirlo a un monitor tradizionale è presto detto: se siete alla ricerca di un prodotto più economico di una TV e di poco più costoso di un monitor da ufficio, che abbia un telecomando e connettività a internet per poterlo accendere e guardare Netflix senza dover per forza attaccare il PC, questa è la via da seguire. Inoltre, ricordiamo che in quanto dispositivi pensati per lo streaming, sono dotati di speaker audio integrati, caratteristica tutt'altro che scontata nei classici monitor PC, anche sopra una certa soglia di prezzo.

Perché, invece, preferirlo a una Smart TV? Semplicemente per il prezzo rispetto a una Smart TV con le stesse caratteristiche tecniche. Costa ovviamente meno, a parità di fascia e qualità, per via dell'assenza di tutte quelle funzionalità tipiche delle TV tradizionali, non ultimi i decoder per il digitale terrestre: è proprio questo il motivo per cui, se non siete dotati di un apparato di ricezione della TV classica, potrebbe farvi comodo un monitor di questo tipo, risparmiando qualche soldo e ottenendo le stesse identiche feature smart, app incluse.