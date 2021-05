Che differenza c'è tra TV OLED e TV LED? Ecco perché sono così diversi

Dopo aver appreso i concetti fondamentali per la scelta dell'antenna DTT, cerchiamo di fare luce sulle principali differenze fra i pannelli OLED e i pannelli comunemente detti LED in modo da operare una scelta mirata in fase d'acquisto.

Arrivati solo di recente, i pannelli OLED si sono imposti nel mercato dell'Home Entertainment come una delle alternative migliori sulla fascia alta di questo settore, grazie alla loro favolosa resa dei neri e ai colori brillanti.

Ed è proprio sull'ottima resa dei neri, intrinseca in tutti i pannelli OLED, che dobbiamo andare a ricercare la vera differenza fra le due tecnologie.

Quando parliamo di TV LED in realtà ci andiamo a riferire a una macroarea contenente al suo interno differenti tecnologie di pannello i quali fanno tutti capolino a una precisa metodologia di illuminazione, ovvero la retroilluminazione a LED. Tutti i pannelli a cristalli liquidi avranno bisogno di un pattern di retroilluminazione che ne determina indiscutibilmente la resa finale.

Esistono TV Edge LED ad esempio, in cui il pannello pesca la retroilluminazione dai LED distribuiti lungo i perimetri della TV, e la controparte Full LED, in cui la fonte luminosa è posta lungo tutta la superficie sul retro del pannello, andando dunque a illuminarlo attraversandolo. A quest'ultima categoria appartengono delle ulteriori sottofamiglie, fra cui i display predisposti per la luminosità adattativa o Local Dimming, in cui la TV controlla i LED in modo da affievolire o intensificarne la resa, migliorando la riproduzione dei neri e i contrasti.

Le TV OLED invece vanno a stravolgere completamente il concetto di retroilluminazione, poiché è lo stesso pannello a emettere la fonte luminosa. I pixel presenti all'interno del display OLED sono infatti autoilluminanti, indipendenti l'uno dall'altro e in grado di spegnersi completamente in base al contenuto da riprodurre. Proprio per questo motivo, una TV OLED sarà in grado di riprodurre dei neri così profondi da non temere paragoni con le controparti retroilluminate.

Per avere un'idea ancora più chiara di come funzionino tutte le tecnologie che si nascondono dietro ai pannelli delle nostre TV, vi suggeriamo di dare un'occhiata all'ottimo approfondimento su TV e Monitor a cura del nostro Alessio Ferraiuolo.