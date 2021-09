Che differenza c'è tra Ho e Vodafone? Ecco cosa cambia tra gli operatori

Poco dopo aver parlato dell'offerta di Ho da 2,99 Euro al mese, torniamo a parlare dell'operatore virtuale targato Vodafone che è saltato alla ribalta per le sue offerte ultra convenienti che propongono bundle comprensivi di dati, minuti ed sms a prezzi vantaggiosi.

Nel ricordarvi che Ho Mobile si appoggia a Vodafone, però dobbiamo fare delle precisazioni.

Innanzitutto, la connessione proposta da Ho. Mobile si ferma al 4G Basic, mentre Vodafone sfrutta il 4G+ e, dove disponibile, il 5G.

Come indicato nella documentazione ufficiale, "la velocità in upload è di 30mbps per le offerte che hanno una velocità massima di download di 30mbps e di 52 per quelle con velocità di download massima a 60mbps". Questa è di per se già una differenza importante se si necessita di velocità di download ed upload elevate. Lo stesso discorso vale anche per il 5G: almeno nel momento in cui stiamo scrivendo Ho. Mobile ancora non ha lanciato alcuna offerta per la rete di nuova generazione.

Ho. Mobile ha basato l'intera offerta commerciale sulla trasparenza e l'assenza di costi nascosti o aggiuntivi: non sono previste nemmeno rimodulazioni di alcun tipo ed il prezzo è bloccato per sempre.

In termini di affidabilità e copertura invece non sono segnalate grosse differenze: basandosi sulla rete Vodafone che è una delle migliori nel nostro paese, tranne rare eccezioni non sono stati segnalati grossi disservizi.