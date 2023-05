Che differenza c'è tra Wi-Fi ed Ethernet? Come cambia la velocità su Mac

Se il vostro obiettivo è quello di scoprire qualche trucco per essere più produttivi con un MacBook o su un PC, non potete assolutamente trascurare aspetti come il tipo di connessione a internet, ovvero se utilizzate Ethernet o WiFi.

Gli appassionati della mela dovrebbero essere ancora più sensibili all'argomento dato che ormai da diverse generazioni Apple ha rimosso la porta Ethernet dai suoi MacBook, puntando sulla semplificazione dell'esperienza tramite l'eliminazione di cavi e, appunto, di porte.

Discorso che può essere applicato anche a dispositivi particolarmente compatti ma prodotti da altre aziende.

Prima di correre a comprare un adattatore USB con porta Ethernet, però, ecco quanto potrebbe cambiare la vostra esperienza, proprio in favore di una connessione cablata, in relazione alla velocità di navigazione.

Secondo i dati raccolti da Ookla, gli utenti meno colpiti dalla riduzione di velocità sono quelli residenti negli USA, seguiti a ruota da Svezia e Hong Kong, rispettivamente con una velocità del WiFi pari al 42, 42.2 e 37.6% rispetto al potenziale tramite rete cablata.

La brutta notizia è che l'Italia non si trova nella top 12 dei Paesi con il minore gap tra fili e senza fili, classifica chiusa da Regno Unito e Francia, che presentano velocità wireless pari al 29.8 e al 28.5% ti quanto ottenibile tramite Ethernet.

Insomma, la perdita di velocità potrebbe essere davvero cospicua ma se avete a disposizione di base una connessione particolarmente performante questo potrebbe comunque non andare a influire troppo sulla vostra esperienza.

Ecco, invece, come capire se il router non sta funzionando correttamente.