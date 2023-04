Che differenza c'è tra YouTube e YouTube Premium? Novità e bitrate migliorato

In seguito alla rimozione di una tipologia di pubblicità da YouTube, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede alla popolare piattaforma di Google. Infatti, sono state lanciate cinque novità relative a YouTube Premium.

Quale migliore occasione, dunque, per spiegare anche in cosa differisce quest'ultimo rispetto al classico servizio gratuito (a fronte della pubblicità) di YouTube. Ebbene, come si evince anche dal portale ufficiale di YouTube, Premium è una sottoscrizione a pagamento che permette di accedere a svariati benefici legati alla popolare piattaforma di proprietà di Google.

Per intenderci, usualmente il prezzo in Italia è di 11,99 euro al mese, ma per coloro che non hanno mai usufruito del servizio spesso è possibile attivare un periodo di prova gratuito, che può anche potenzialmente andare oltre al classico mese in termini di durata.



In ogni caso, i principali benefici legati a YouTube Premium riguardano la possibilità di guardare i video YouTube senza annunci pubblicitari, nonché di effettuare il download per la visione offline (senza connessione a Internet) di questi ultimi. Sui dispositivi mobili, inoltre, la sottoscrizione abilita alla possibilità di guardare YouTube, ad esempio, in Picture in picture, nonché di ascoltare l'audio in background. Di mezzo c'è poi YouTube Music Premium, che consente di accedere a un ampio catalogo musicale senza annunci pubblicitari.

Insomma, i classici benefici offerti dall'abbonamento non sono pochi, ma adesso YouTube Premium si sta espandendo. A tal proposito, come riportato da GSMArena e iDownloadBlog, nonché come reso noto anche mediante il blog ufficiale di YouTube, le novità annunciate nella giornata del 10 aprile 2023 sono cinque.

La prima questione è quella relativa all'arrivo della coda di riproduzione lato dispositivi mobili: in parole povere, gli utenti Premium possono ora scegliere, anche da smartphone e tablet, quale video far partire successivamente a quello in riproduzione. La seconda funzionalità è invece relativa alla possibilità di organizzare sessioni Google Meet per guardare video YouTube insieme. Possono partecipare a queste ultime anche utenti non Premium. Tra non molto, tra l'altro, questa possibilità verrà estesa agli utenti FaceTime su iOS tramite SharePlay.

La terza novità consiste invece nel fatto che i progressi effettuati nella riproduzione di un video vengono trasportati anche su altri dispositivi. In parole povere, gli utenti Premium possono ora riprendere un video da dove l'hanno lasciato anche passando a un altro dispositivo Android, iOS o Web. Questa funzionalità può tornare utile, ad esempio, per riprendere un video che era in riproduzione sullo smartphone sul proprio computer portatile.

La quarta funzionalità è poi relativa all'uso di YouTube offline. In parole povere, c'è adesso una feature di Smart Download, che scarica in automatico, chiaramente quando c'è ancora una connessione a Internet disponibile, un buon numero di video legati alle preferenze dell'utente. Come ben potete immaginare, il tutto è pensato per non lasciare mai l'utente senza nulla da guardare.

La quinta e ultima novità annunciata ad aprile 2023 è invece legata a un miglioramento della qualità video su iOS. In parole povere, per questi utenti YouTube sta lanciando un'opzione 1080p Premium, migliorata in termini di bitrate rispetto al solito. Il tutto dovrebbe arrivare non troppo in là anche per la versione Web del servizio. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la classica opzione 1080p rimarrà accessibile a tutti, ma in questo caso si fa riferimento a una qualità migliorata. Insomma, i benefici offerti dalla sottoscrizione YouTube Premium sono adesso stati ampliati in modo importante.