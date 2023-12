Quali differenze ci saranno tra Apple Vision Pro e Vision Pro 2? I primi leak

A quanto pare, Apple lancerà Vision Pro a febbraio. Con la produzione di massa del dispositivo appena iniziata e il suo sviluppo terminato, sembra che gli ingegneri hardware della Mela Morsicata siano già al lavoro su Apple Vision Pro 2. Ma cosa cambierà rispetto alla prima generazione del visore di Cupertino?

Stando a quanto riportano i colleghi di The Elec, Vision Pro 2 avrà un nuovo schermo micro-OLED, realizzato con delle tecnologie più avanzate e che offrirà una luminosità incrementata e dei miglioramenti generalizzati lato performance rispetto al (già ottimo, almeno sulla carta) schermo della prima generazione di Apple Vision Pro.

In particolare, Apple vorrebbe usare dei display RGB OLEDoS per la seconda generazione di Apple Vision Pro, il cui debutto dovrebbe essere fissato per il 2027. La tecnologia OLEDoS si differenza da quella WOLED della prima generazione di Vision Pro perché può produrre luce e colori direttamente da dei sub-pixel RGB posizionati su un singolo layer, rendendo superfluo il filtro per i colori degli schermi OLED moderni.

La nuova tecnologia, dunque, garantisce una luminosità maggiore rispetto ai pannelli WOLED e a quelli con tecnologia OLEDoS non-RGB, cioè dotati ancora di color filter, necessario per la "filtratura" della luce bianca attraverso uno strato RGB colorate. Inoltre, i panelli RGB OLEDoS dovrebbero anche essere molto più efficienti di quelli attualmente implementati su Apple Vision Pro, migliorandone così la durata della batteria. Un bel passo avanti, specie se consideriamo che l'autonomia di Apple Vision Pro non sembra essere delle migliori.

Infine, il report di The Elec combacia con alcune dichiarazioni dell'analista Ming-Chi Kuo, che ha spiegato che Apple Vision Pro 2 uscirà nel 2027: fino ad allora, la programmazione hardware di Cupertino nel mondo dei visori per la Realtà Mista, Virtuale e Aumentata non sembra troppo chiara. Infatti, mentre Kuo sostiene che non ci saranno altri device tra un modello di Vision Pro e l'altro, altri ritengono che un Apple Vision a basso prezzo sia in arrivo già nel 2025.