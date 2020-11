Le differenze nello sviluppo del SARS-CoV-2 nei bambini e negli adulti positivi

Uno studio della Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons ha scoperto che bambini e adulti reagiscono in modi diversi alla covid-19, infatti, la produzione e la tipologia di anticorpi differisce tra loro. Cosa è stato scoperto?

"Il nostro studio fornisce un esame approfondito degli anticorpi SARS-CoV-2 nei bambini, rivelando un netto contrasto con gli adulti." Ha affermato l'immunologa Donna Farber della Columbia University, quale ha condotto lo studio con Matteo Porotto, professore di patogenesi molecolare virale nel dipartimento di Pediatria della Columbia. La ricerca ha mostrato profonde differenze tra bambini e adulti, infatti i primi riescono ad eliminare con grande facilità il virus dal loro corpo, lo stesso che può infettare persino gli animali.

D'altronde, i bambini vengono colpiti meno dal SARS-Cov-2, di cui abbiamo molte informazioni, e lo affrontano decisamente meglio rispetto alle persone anziane. "Nei bambini il decorso infettivo è molto più breve e soprattutto non così diffuso come negli adulti - ha spiegato Matteo Porotto - i bambini potrebbero non avere neanche bisogno di una forte risposta immunitaria anticorpale per eliminarlo."

I bambini, hanno chiarito nello studio, hanno molte cellule T le quali sono in grado di riconoscere tutti i tipi di patogeni, mentre le persone più adulte o anziane dipendono dai ricordi immunologici, per questo motivo rispondono con più difficoltà ad una nuova patologia.

Lo studio condotto su 47 bambini ha dimostrato che questi generano molti meno anticorpi contro la proteina spike che il virus utilizza per infettare le altre cellule sane. Gli anticorpi dei bambini producono attività neutralizzante in minor quantità rispetto agli adulti e i giovani adulti (quindi sopra i vent'anni), soprattutto quelli in condizioni più gravi, che secondo Farber indicherebbe da quanto tempo la malattia è presente nei loro corpi.

"Ciò suggerisce che nei bambini l'infezione non si diffonde molto e non uccide molte delle loro cellule." Ha aggiunto. Vista la durata della malattia nei giovani pazienti, sebbene non siano stati condotti degli studi sulla carica virale di questi ultimi, è probabile che abbiano minori possibilità di diffondere il virus e che siano infettivi per un tempo molto minore agli adulti.