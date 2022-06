Quanto è difficile essere genitori? La risposta potrebbe sorprenderti

Durante la pandemia sicuramente è cambiata radicalmente la vita di molti genitori, costretti a lavorare da casa non potendone più uscire e rimanendo sempre a contatto coi propri figli. Una ricerca studia la comparsa di burnout di tipo genitoriale, ponendola in relazione con l'individualismo di ogni nazione.

Il nuovo studio condotto dalla psicologa Isabelle Roskam dell'Università di Lovanio in Belgio ha coinvolto 17.409 genitori provenienti da 42 paesi, dimostrando che il fenomeno del burnout genitoriale fosse in realtà presente ancor prima dell’insorgenza della pandemia. A differenza del ritiro sociale, per burnout intendiamo una sindrome che comporta esaurimento fisico ed emotivo in brevissimo tempo.

I genitori intervistati hanno risposto a domande demografiche quali ad esempio il numero e l'età dei bambini in famiglia, le ore al giorno trascorse con i propri figli, il numero di caregiver in casa e lo stato lavorativo. Hanno anche completato una valutazione relativa al burnout genitoriale composta da 23 domande, nelle quali hanno descritto la frequenza di specifici sentimenti su una scala da 0 a 6, come ad esempio: "Mi sento completamente abbattuto dal mio ruolo di genitore" e "Non mi piace stare con i miei figli".

I membri del team hanno valutato i punteggi effettuando un confronto con i punteggi relativi all’ individualismo di un paese, esaminato dalla società di analisi dei dati "Hofstede Insights". I risultati ottenuti hanno rilevato che esiste una correlazione tra elevato livello di burnout genitoriale e individualismo di un paese.

Ad elevati punteggi di quest’ultimo corrispondevano livelli più alti di genitori con burnout. Ad esempio, negli Stati Uniti, che presentano un punteggio di individualismo di 91, sono stati rilevati circa l'8% di genitori con burnout, mentre nei paesi con punteggi di individualismo pari o inferiori a 20, tra i quali Pakistan, Ecuador e Cina, è stato evidenziato meno del 2% del fenomeno del burnout fra i genitori.

