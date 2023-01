La difficile illusione ottica delle donne può mandare il cervello in pappa

Chi smette di giocare, divertirsi e immaginare è perduto. Il "bambino" nascosto un po' in tutti noi apprezza particolarmente le illusioni ottiche: perché fermarsi allora? Siamo qui per proporvi un enigma spensierato, che può mandare il cervello in pappa. No, non per la bellezza delle donne coinvolte, bensì per il loro numero.

A realizzare l'opera in questo caso è l'artista ucraino Oleg Shupliak, che ha sapientemente disegnato 4 donne in una singola immagine. Avete capito bene: ci sono ben 4 soggetti all'interno dell'illusione ottica, anche se scovare tutte le donne coinvolte può risultare difficile, soprattutto se si decide di mettere in campo un tempo ristretto per aumentare il livello di sfida.

In questo caso non c'è però alcun tempo di base, in quanto banalmente potreste voler scovare le succitate 4 donne. Si tratta infatti di un enigma un po' più complesso rispetto ad altri apparsi su queste pagine, che viene addirittura indicato come "risolvibile dal 2% delle persone" da siti Web come il DailyStar. In linea generale sembra però che un po' tutti riescano a scovare subito la prima donna, faticando un po' invece a trovare le altre 3.

Dopo esservi messi alla prova, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla posizione delle 4 donne (attenzione però agli spoiler). Una volta visualizzate, sembrerà tutto più semplice, ma la sfida consiste nel trovare tutti i soggetti senza alcun tipo di aiuto: coinvolgere anche i più piccoli della famiglia nella risoluzione dell'enigma potrebbe inoltre riunirla e far passare un momento spensierato a persone che si vogliono bene. Questo è un altro dei motivi per cui vale la pena dare un'occhiata al mondo delle illusioni ottiche.

Crediti immagini: Oleg Shupliak (via DailyRecord/DailyStar).