Questa difficilissima illusione ottica vi manderà fuori di testa, cercate la rana!

La dolce bambina presente nell’immagine sottostante non si è accorta che la sua rana è scomparsa! Oggi siamo alle prese con una nuova illusione ottica: zero spirali, zero pattern confusionari e zero elicotteri mimetici. La scorsa volta, come al solito, siete rimasti delusi dall’enigma visivo proposto, chissà se questo vi darà filo da torcere...

Come ben sa il nostro esercito di risolvi-illusioni-ottiche, esistono differenti tipologie di puzzle visivi e questo di oggi è uno di quelli che solo il 3% degli utenti è riuscito a risolvere in soli 5 secondi. In questo adorabile disegno, oltre una bambina pronta a farsi cullare da Morfeo, non sembra esserci niente di particolare. Tuttavia, la fanciulla, che chiameremo simpaticamente Brigida, ha perso il suo animale domestico: una rana.

Se non avete ancora iniziato, beh è il momento di mettersi all’opera, canaglie! Se invece state proseguendo la lettura, nella speranza di trovare un suggerimento, sappiate che è il vostro giorno fortunato: di che colore sono le rane? Sì, proprio così, verdi, allora non vi resta altro che scovare un punto della cameretta di Brigida dove è concentrata una bella macchia di color verde.

Trovato il simpatico animaletto? Se siete ancora in vena di sfide visive, potete dare un’occhiata all’illusione ottica della tigre.