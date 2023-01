In questa difficilissima illusione ottica piena di papere è impossibile trovare la volpe

Di illusioni strane ne abbiamo caricate, ma questa, di sicuro, si merita un posto fra quelle più assurde! Nel suddetto disegno, un po’ avanti con gli anni, è rappresentato un paesaggio naturale, ricco di fauna e vegetazione. Il vostro compito è quello di trovare un animale che non c’entra nulla con le papere che decorano lo sfondo.

Ebbene sì, questa è una di quelle illusioni ottiche che giocano molto sulla percezione degli elementi; potreste pensare che funzionano tutte così, ma il nostro esercito di risolvi-illusioni sa bene che esistono tantissime tipologie di enigmi visivi. Infatti, se questo non è di vostro gradimento, potete mettervi alla prova con la nostra verifica ottica che vi aiuta a capire che tipo di carattere avete.

Ma ora basta con le chiacchiere e torniamo a noi, quello che dovete trovare all’interno di questo disegno è una semplicissima volpe. Contiamo sul fatto che ci metterete più tempo del solito, ma siamo comunque sicuri che ci sarà tra i commenti quel genio che è riuscito a risolvere l’arcano in soli 5 secondi… Per questo motivo, provate tutti a battere questo record, scrivendo il minutaggio rispettato nell’apposita sezione.

Ovviamente, voi state ancora leggendo perché siete disperatamente alla ricerca di un suggerimento e, come sempre, da parte nostra non tarderà mai ad arrivare: la volpe non è “materialmente” presente nel disegno. Insomma, non aspettatevi di vedere l’animale in carne ed ossa. Essa è da trovare mettendo insieme altri elementi della raffigurazione.

Allora? Siete riusciti a trovare questa volpe? Se siete ancora in vena di illusioni ottiche, allora potrebbe piacervi l’enigma dell’elicottero mimetico.