Si stanno diffondendo dei 'batteri mangia-carne' e non è una buona notizia

Negli Stati Uniti un nuovo allarme sanitario sta prendendo piede. Recentemente, il Centers for Disease Control and Prevention ha lanciato un avviso sulla crescente minaccia dei batteri mangia-carne, che possono causare gravi infezioni alle ferite.

Questi batteri, noti come Vibrio vulnificus, non si limitano a danneggiare la superficie della pelle. Rilasciano tossine che distruggono i tessuti sottostanti, compresi muscoli, nervi e vasi sanguigni. Se non trattata, questa condizione, chiamata necrotizzante fascite, può diventare fatale in pochissimo tempo (come se non bastavano già le amebe mangia-cervello).

Vivono principalmente in acque marine calde e in acque salmastre. La maggior parte delle infezioni negli Stati Uniti si verifica nei mesi più caldi, tra maggio e ottobre. Le persone possono contrarre il batterio attraverso una ferita aperta mentre nuotano o pescano in queste acque. Inoltre, il Vibrio vulnificus può contaminare i frutti di mare pescati in queste acque, in particolare i molluschi come le ostriche.

Consumare questi alimenti crudi o poco cotti può portare a intossicazioni alimentari. Ma perché stiamo assistendo a un aumento delle infezioni? La risposta potrebbe risiedere nel cambiamento climatico. L'aumento delle temperature oceaniche (che si riscaldano al ritmo di 5 bombe atomiche al secondo) sta creando nuovi habitat per questi batteri, che ora si trovano lungo la costa orientale degli Stati Uniti, fino a New York e Connecticut.

Per proteggersi, il CDC consiglia di evitare di nuotare con ferite aperte in acque potenzialmente contaminate e di coprire completamente le ferite con un cerotto impermeabile. È anche importante evitare di maneggiare pesce crudo o frutti di mare se si hanno ferite aperte.