Si sta diffondendo un malessere comune chiamato 'Noctalgia' e potresti averlo anche tu

Mentre le città brillano di luci artificiali, il cielo stellato che un tempo dominava le nostre serate sta lentamente svanendo. Questa perdita di oscurità non preoccupa solo gli astronomi, ma ha profonde ripercussioni su tutti noi e sul mondo naturale che ci circonda.

L'inquinamento luminoso, sia terrestre che celeste, sta crescendo a ritmi sorprendenti, influenzando non solo la nostra salute e i nostri ritmi circadiani, ma anche la fauna selvatica, come gli uccelli migratori. Non solo: il cielo notturno ha un significato culturale. Racconti, tradizioni e pratiche, sia religiose che laiche, sono radicate nella sua presenza.

Per dare un nome a questo sentimento di perdita, i ricercatori hanno coniato il termine "noctalgia", definendolo come il "dolore del cielo" per la scomparsa accelerata delle nostre notti stellate. Questa perdita non riguarda solo l'ambiente, ma anche la nostra eredità, la lingua, l'identità e le tradizioni millenarie legate al cielo.

La "noctalgia" viene associata ad altri stress globali, come la pandemia di COVID-19 e la crisi climatica, sottolineando come alcune comunità siano più colpite di altre. Ma c'è speranza. Ridurre l'inquinamento luminoso è possibile, e le soluzioni, soprattutto per l'inquinamento terrestre, sono a portata di mano.

Tuttavia, lo spazio rappresenta una sfida maggiore, con mega costellazioni come Starlink di SpaceX che aumentano il numero di satelliti, portando inquinamento luminoso anche in luoghi privi di luci artificiali (a tal proposito, ecco come sapere se l'inquinamento luminoso dove abiti è grave). La soluzione potrebbe risiedere in politiche globali coordinate e nella designazione del cielo come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

La notte, dopo tutto, appartiene a tutti noi.