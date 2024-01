La diffusione di poke e all you can eat sta facendo estinguere questa specie

Il tonno pinna gialla, ingrediente principale di sashimi, poke bowls e insalate, potrebbe presto scomparire da questi piatti se i tassi di sfruttamento eccessivo rimarranno invariati, specialmente nell'Oceano Indiano.

Uno studio, intitolato "Multiple lines of evidence highlight the dire straits of yellowfin tuna in the Indian Ocean" e pubblicato su Ocean and Coastal Management, mostra che dal 1950, quando è iniziata l'esplorazione industriale, la biomassa globale del tonno giallo è diminuita in media del 54% nelle quattro popolazioni gestite dalle Organizzazioni Regionali di Gestione della Pesca del Tonno (RFMO).

Nell'Oceano Indiano, la biomassa del tonno giallo ha subito un calo del 70% negli ultimi 70 anni. Kristina Heidrich, autrice principale dello studio e dottoranda presso il Sea Around Us - Indian Ocean dell'Università dell'Australia Occidentale (UWA), ha affermato che le popolazioni globali di questi pesci continuano a lottare, con una biomassa in declino ovunque tranne che nell'Oceano Pacifico occidentale, dove le tendenze si sono stabilizzate grazie agli interventi di gestione.

In molti luoghi, le estrazioni hanno regolarmente superato il limite di rendimento massimo sostenibile (MSY), che è il livello che consentirebbe le catture più elevate possibili da sostenere nel tempo, a condizione che le condizioni ambientali non cambino molto. Heidrich e i suoi coautori hanno utilizzato molteplici metodologie, tra cui l'approccio CMSY++, che si basa principalmente su serie storiche di catture di pesca per valutare lo stato degli stock ittici.

Hanno analizzato 955 registrazioni di tonno giallo ottenute da campionamenti indipendenti dalla pesca con sistemi video subacquei telecomandati esca (BRUVS), che registrano dati biologici ed ecologici come la dimensione di una specie, la biomassa e la sua abbondanza in un'area. Questi dati suggeriscono che, dal 2014, il tonno giallo nell'Oceano Indiano è il meno comune, il meno abbondante e ha la biomassa più bassa.

L'approccio CMSY++ ha mostrato che, anche se i tassi di sfruttamento del tonno hanno leggermente superato il limite MSY nell'ultimo decennio nell'Oceano Pacifico orientale e occidentale e nell'Oceano Atlantico, queste popolazioni non stanno attualmente subendo una pesca eccessiva. Questo non è il caso dell'Oceano Indiano, dove lo sfruttamento della creatura è al massimo storico.

Oltre a contribuire per oltre 16 miliardi di dollari all'anno all'economia globale, il tonno pinna gialla è un predatore al vertice e la sua scomparsa in questo luogo potrebbe alterare in modo significativo l'habitat marino (un po' come la scomparsa degli squali).