Quanto era diffuso l'Alzheimer ai tempi degli antichi romani? Resterete stupiti

Oggi siamo abituati a vedere nelle nostre famiglie e nelle case di riposo diverse persone anziane che hanno più o meno problemi di memoria. Tuttavia in passato erano poche le persone che sembravano essere afflitte da questi problemi e stranamente non se ne fanno molto menzione negli scritti.

I primi a descrivere delle leggere forme di demenza furono i romani, che si accorsero come alcuni nonni avessero delle difficoltà a imparare il nome dei loro nipoti o confondessero i volti dei loro parenti. Plinio il Vecchio, morto a seguito dell'eruzione di Pompei del 79 d.C., ci racconta per esempio che un suo amico senatore non riusciva più a ricordare il nome d'appartenenza della propria Gens, ovvero della propria famiglia, e che l'imperatore Nerone fosse già morto.

Questi segnali, per quanto gravi, non sono oggi però considerati dai medici dei chiari sintomi dell'Alzheimer e visto che le testimonianze scritte che possono essere ricondotte alla malattia sono veramente poche, gli storici hanno cominciato a pensare che ai tempi degli antichi romani fossero pochi i malati di demenza senile.

Non che l'Alzheimer colpisca solo persone anziane. Oggi sappiamo che può attaccare anche soggetti molto giovani, di tutti i ceti sociali e di entrambi i sessi. In ogni caso, sembra che ai tempi degli antichi romani - ma anche in secoli più recenti - le persone colpite da questo morbo terribile fossero molti di meno rispetto oggi. Una condizione paradossale, che può essere spiegata andando a considerare alcuni importanti fattori storici.

Innanzitutto, in media la longevità della popolazione era molto ridotto. Vivere fino a 40 anni veniva considerato un grande traguardo da buona parte delle civiltà storiche, poiché si moriva molto giovani e chi era "vecchio" di solito svolgeva delle attività che contribuivano a rendere sveglio e giovane il proprio cervello.

Gran parte poi degli scritti redatti dagli antichi medici romani, tra cui l'innovatore della medicina classica, ovvero Galeno, sono andati perduti e dunque non sappiamo se alcuni sintomi dell'Alzheimer vennero in verità scoperti e riconosciuti dagli antichi romani, in particolare durante il tardo periodo imperiale.

A proteggere inoltre le antiche popolazioni mediterranee da questa malattia era anche uno stile di vita più sano. La maggioranza dei romani e di chi abitava l'impero si muoveva ogni giorno, usciva da casa, conversava. Solo per andare a comprare del cibo, bisognava commerciare e far di conto e non c'erano cellulari o calcolatrici che aiutavano a fare i calcoli necessari per sapere quanto fosse il resto.

Oggi invece sappiamo che la monotonia e la reclusione in casa porta molti anziani ad ammalarsi, poiché non svolgono attività cerebrali che consentano ai loro neuroni di difendersi dalla malattia.

Recentemente è stato anche scoperto che non esiste solo una forma di Alzheimer, ma che ne esistono ben 5 varianti diverse. Ognuna di queste varianti è collegata a una propensione genetica differente ed è possibile che in epoca classica se ne fossero sviluppate solo alcune.

Alcuni storici hanno così immaginato che la diffusione generalizzata dell'Alzheimer e di altre patologie nervose come il Parkinson in epoca moderna sia solo il frutto di un cambiamento dello stile di vita e dell'allungamento della durata delle nostre speranze di vita.

Con la crescita demografica della popolazione anziana aumentano difatti le probabilità che in una società ci sia un maggior numero di persone afflitte da queste patologie e con l'aumento dei pazienti colpiti da demenza aumentano statisticamente anche gli studi e i testi scritti che cercano di descrivere meglio la malattia.



È dunque probabile che anche ai tempi dei greci o dei romani le malattie neurodegenerative colpissero la popolazione umana, solo che i malati erano in minor numero e non sempre venivano descritti dai medici d'epoca.



Secondo infine una nuova ricerca, pubblicata su Journal of Alzheimer’s Disease, gli antichi romani cominciarono a soffrire di alcuni disturbi legati alla memoria quando cominciarono a bere grandi quantità di vino in brocche di piombo. Un elemento molto nocivo per la salute del cervello.