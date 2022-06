Un disturbo psicologico molto comune affligge Leonardo Di Caprio

La star di Hollywood parla apertamente del suo disturbo, raccontando alcuni episodi della sua vita privata dentro e fuori le scene cinematografiche. Conosciamo meglio il divo, ed una patologia purtroppo molto diffusa

Il National Institute of Mental Health definisce il disturbo ossessivo compulsivo (forse associato a dei geni) come: "un disturbo cronico e di lunga durata in cui una persona ha pensieri incontrollabili e ricorrenti (ossessioni) e comportamenti (compulsioni) che lui o lei sente il bisogno di ripetere più e più volte".

La manifestazione può avvenire in modi molto differenti: lavarsi ossessivamente le mani, entrare e uscire ripetutamente dalla stessa porta, accendere e spegnere continuamente le luci. Spesso, le azioni vengono ripetute perché qualcosa nel modo in cui sono state fatte la prima volta non sembra alla persona affetta "giusto".

Leonardo Di Caprio ha ammesso che i suoi comportamenti ossessivi erano principalmente focalizzati sul camminare ripetutamente attraverso le porte e calpestare tutte le gomme da masticare a terra. Fortunatamente l’attore ha ricevuto il supporto necessario per riuscire a convivere con questo suo disturbo.

Di Caprio, nel 2004, ha avuto modo di cimentarsi proprio nel ruolo di un registra miliardario con disturbo ossessivo compulsivo nel film "The Aviator". A tal proposito, rispetto al protagonista interpretato nel film ha affermato: "Posso parlarne da solo, sai, mentre Howard Hughes non poteva farlo e le persone con disturbo ossessivo compulsivo grave non possono” inoltre, ha detto di essersi totalmente lasciato andare e di non aver controllato i pensieri proprio per immedesimarsi totalmente nella parte.

Leonardo rappresenta la prova vivente che anche un disturbo del genere affrontato nel giusto modo, e con l'aiuto di professionisti idonei, può avere dei risvolti positivi.