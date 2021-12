Quanto è diffuso Windows 11? I dati di AdDuplex potrebbero sorprendervi

In seguito all'uscita di Windows 11 (avvenuta a inizio ottobre 2021), il sistema operativo di Microsoft è stato al centro di diverse questioni legate, ad esempio, ai requisiti. In questo contesto, è bene dare un'occhiata ai dati relativi alla diffusione di Windows 11.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, un recente report di AdDuplex legato al mese di novembre 2021 mette in luce il fatto che "solamente" l'8,6% degli utenti ha già aggiornato alla più recente versione del sistema operativo di Microsoft. C'è un 0,3% che è solito utilizzare Windows 11 mediante le build legate al programma Insider, ma la maggior parte delle persone fa ancora uso delle precedenti versioni dell'OS.

Infatti, i dati divulgati da AdDuplex, basati su un campione di 60.000 PC, indicano che il 36,3% degli utenti dispone di Windows 10 M21U (21H1). Un'altra versione molto diffusa è inoltre quella O20U (20H2), usata dal 31,8% delle persone. Interessante inoltre notare che un buon numero di utenti è "fermo" a versioni più datate di Windows 10, basti vedere l'11% fatto registrare dall'edizione M20U (2004) o il 3,6% legato alla versione N19U (1909).

Insomma, sembra proprio che attualmente la versione più utilizzata del sistema operativo sia Windows 10. Insomma, l'adozione della più recente edizione dell'OS sembra procedere a ritmi non esattamente dei più elevati: chissà quanto avranno influito i requisiti richiesti da Windows 11.